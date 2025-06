Cancer du col de l’utérus : une campagne de sensibilisation à destination des Francs-Comtois

VIDEOS • Depuis les années 2000, l’Asfoder, association des dermatologues de Franche-Comté, se mobilise pour sensibiliser le plus grand nombre aux risques de l’exposition au soleil. Le CHU et la Ville de Besançon ainsi que de nombreux partenaires sont une nouvelle fois mobilisés pour l’opération Juin jaune. L’occasion de refaire le point sur les idées reçues et les bonnes pratiques à avoir tout au long de l’année…