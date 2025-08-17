Cap sur Paris pour 1100 enfants “oubliés des vacances” de Bourgogne-Franche-Comté

Pour ses 80 ans, le Secours populaire offre à 80.000 enfants de la France entière et leurs accompagnateurs une journée de vacances extraordinaires à Paris le mercredi 20 août 2025. En Bourgogne-Franche-Comté, 1 100 enfants prendront ainsi le chemin de la capitale en train Mobigo.

Une mobilisation conjointe du Secours populaire français, de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de SNCF Voyageurs va ainsi permettre d’offrir une journée inoubliable à celles et ceux qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances.

Le mercredi 20 août 2025, 1.100 enfants de la grande région prendront ainsi la direction de Paris pour vivre une journée de vacances dans la capitale française. À l’initiative de la Région Bourgogne-Franche-Comté et pour permettre ce déplacement exceptionnel d’enfants, un train spécial sera mis en place par SNCF Voyageurs.

Ce train, au départ de Belfort, via Besançon et Dijon desservira les principales gares de la région pour permettre aux familles de se rendre à Paris.

Deux trains et un bus mobilisés

Les voyageurs en provenance de Vesoul, Gray, Mâcon, Chalon, et Beaune seront acheminés vers Dijon par le Secours populaire français pour embarquer dans le train spécial. Pour rallier Paris, les familles basées dans l’Yonne emprunteront, elles, un autre train Mobigo au départ d’Auxerre puis un second au départ de Laroche Migennes.

Les enfants voyageront confortablement à bord d’unités multiples de trains Régiolis, les tous derniers trains financés par la Région dotés de climatisation et de prises électriques. Enfin, les voyageurs nivernais (50 enfants) rejoindront Paris en bus.

