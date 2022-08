Carton plein en course d'orientation VTT pour Balise 25

Après les Championnats du Monde et d'Europe seniors le club bisontin BALISE 25 voit de nouveau quelques-uns de ses meilleurs licenciés de la spécialité CO VTT sélectionnés pour les prochaines rencontres interntionales, qui se dérouleront en Bulgarie du 12 au 19 septembre 2022.

Ils seront cinq sociétaires de Balise 25 à courir sous le maillot tricolore avec une première sélection pour Paul Debray

Lucie Rudkiewicz défendra les couleurs de la France avec deux autres CO vététistes lors des Championnats du Monde Espoirs.

Sur le troisième round de la Coupe du Monde Seniors sur les six CO vététistes retenus pour représenter la France quatre seront issus des rangs du club bisontin à savoir Constance Devillers, Paul Debray, Florian Pinsard et Jérémi Pourre.

Sur la saison 2022 avec les épreuves bulgares, l'ensemble des CO vététistes de Balise 25 figurant sur la liste fédérale Haut Niveau auront été sélectionnés sous le maillot de l'équipe de France pour participer à des courses internationales.