Casting : de nombreux figurants recherchés pour un film tourné à Besançon et Baume-les-Dames

Pour le tournage du prochain film de Marie Elsa Sgualdo, À bras le corps, qui se tournera à Besançon et Baumes-les-Dames entre le 20 et 29 juin 2024, la responsable de casting recherche un grand nombre de figurants.

Le film de Marie Elsa Sgualdo, A bras le corps, se tournera à Besançon et Baume les dames entre le 20 et le 29 juin 2024 et relate sur deux années (1943-1945) l'histoire d'une jeune femme, Emma, pendant l'Occupation...

Pour les besoins du film, la directrice de casting recherche un grand nombre de figurant(e)s, prêts à se plier à un retour dans l'histoire. Il est précisé que "l’histoire se passe à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale (1943-45) et les candidats-tes devront correspondre à certains critères relatifs à l’époque". Un casting aura lieu les 31 mai et 1er juin à Baume-les-Dames afin de recruter de nombreux figurants.

Profils recherchés :

et de 16 à 77+ ans. Critères : type caucasien, cheveux courts à mi-longs de couleurs naturelles (pas de décoloration), pas de tatouage apparent ; Adolescentes et femmes de 16 à 77+ ans. Critères : type caucasien, cheveux mi-longs à longs de couleurs naturelles (pas de coloration), pas de tatouage apparent.

Modalités d'inscription :

Les personnes désireuses de prendre part au casting devront se présenter le vendredi 31 mai entre 14h et 18h ou le samedi 1er juin de 10h à 12h et de 14h à 16h à l'hôtel des Services, place Jean Moulin - 25110 Baume-les-Dames. Seules les personnes vues à ce casting pourront être enregistrées. Aucune candidature en ligne ne sera prise en compte.

Documents obligatoires :

Carte d'identité et carte vitale

1 photo Portrait couleurs et récente au format 10x15cm.

un stylo

Le film est soutenu par le Bureau d'accueil des tournages de Bourgogne Franche Comté.

