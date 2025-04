Catastrophes naturelles : 35 millions d’euros pour les agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté

Ce dispositif s’adresse aux exploitations ayant subi des pertes importantes (minimum 30% de production ou potentiel de production) liées à la fièvre catarrhale ovine (FCO) ou à des aléas climatiques reconnus officiellement.

Une aide forfaitaire pourra être attribuée par exploitation aux bénéficiaires remplissant les critères définis. Le montant sera déterminé début juin 2025 en fonction de l’ensemble des dossiers reçus et complets, afin d’attribuer une aide identique à toutes les exploitations au sein d’un même PDR (programme de développement rural distinguant la Bourgogne, et la Franche-Comté).

Jusqu’à 23.000€ d’aides

Le montant maximum pouvant être attribué est réglementairement plafonné à 23 000 € par exploitation. Le versement interviendra via l’ASP (Agence de Service de paiement) au cours du deuxième semestre 2025. ”Pensée pour être simple, rapide et équitable, cette aide sera attribuée sous réserve du dépôt d’un dossier complet dans les délais”, précise la Région. Et d’ajouter : ”L’instruction des dossiers s’effectuera de manière accélérée afin de garantir un versement des aides avant la fin de l’année.”

Les modalités de cette mesure s’inscrivent dans le cadre défini par la Commission européenne et ont été construites en collaboration avec l’Etat, l’ASP et la profession agricole.

Infos pratiques :

Dépôt des dossiers : du 23 avril au 14 mai 2025

Informations et dossier type disponibles dès aujourd’hui sur le site europe-bfc.eu

La Région invite ”l’ensemble des agriculteurs ou viticulteurs potentiellement concernés à se saisir de cette opportunité de soutien.”