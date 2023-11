Cédric Perrin, élu président du groupe d’amitié France-Suisse du Sénat

Le sénateur du Territoire de Belfort et président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées Cédric Perrin,a été élu président du groupe d’amitié France-Suisse du Sénat, a-t-on appris mardi 28 novembre 2023.

Ce groupe rassemble les sénateurs dont la volonté est d’entretenir "une coopération fructueuse" entre les deux pays, tant en matière économique, culturelle, sociale ou encore, judiciaire.

”La France et la Suisse entretiennent une relation riche et dense, mais qui a traversé une période récente difficile. Cette présidence va me donner les moyens de m’impliquer encore davantage pour impulser une nouvelle dynamique avec ce pays ami et voisin, que les habitants du Territoire de Belfort connaissent si bien !”, déclare Cédric Perrin dans un communiqué.

Alors que la première communauté française à l’étranger est en Suisse et la première communauté suisse à l’étranger est en France, le sénateur Perrin affirme qu'il sera "particulièrement attaché" au renforcement du dialogue transfrontalier franco-suisse. Selon lui, ”les sujets sont nombreux. Si nous avons obtenu des avancées en matière de fiscalité du télétravail ou de coopération judiciaire et policière, le chemin à parcourir est encore long sur la coopération sanitaire ou les négociations sur les eaux.”