Cédric Perrin interpelle APRR au sujet de l’engorgement de la sortie Delle-Héricourt sur l’A36

Selon Cédric Perrin "il est coutumier de constater que cette sortie fait face à une saturation importante en raison de son aspect bidirectionnel" notamment lors des heures de pointe.

Pour le Sénateur : "Cet encombrement régulier oblige les automobilistes à s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence ou directement sur la voie de circulation de l’A36, ce qui n’est pas sécuritaire et d’autant plus dangereux en période d’intempéries".

Cela même alors que "les importants travaux menés ces dernières années ont permis de fluidifier la connexion du Nord Franche-Comté et de sécuriser ce tronçon". Ce "dysfonctionnement" vient donc selon le sénateur "obérer ces améliorations".

C’est pourquoi, le parlementaire a souhaité alerter le directeur général d’APRR sur cette problématique par un courrier et lui a demandé "d’étudier les améliorations à mettre en œuvre pour améliorer la fluidité de cette desserte et, in fine, la sécurité des automobilistes".