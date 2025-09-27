Samedi 27 Septembre 2025
Dijon
Championnat de France de pizza amateur à Dijon : les inscriptions sont ouvertes !

Publié le 27/09/2025 - 11:15
Mis à jour le 25/09/2025 - 15:27

La Foire internationale et gastronomique de Dijon accueillera, le dimanche 9 novembre 2025, un concours d’un genre nouveau : le championnat de France de pizza amateur. L’événement est co-organisé par l’Association des pizzerias françaises et le chef Julien Serri.

image d'illustration © Riedelmeier/ Pixabay
image d'illustration © Riedelmeier/ Pixabay

Les inscriptions sont ouvertes à toutes celles et ceux qui souhaitent tenter l’aventure. 50 amateurs et amatrices triés sur le volet auront l’honneur de tenter leur chance et de prouver que leur pizza mérite la victoire, annoncent les organisateurs.

Le principe est simple : une seule épreuve, mais une totale liberté dans la création. Les participants auront carte blanche pour proposer ”la pizza de leurs rêves, sucrée, salée, teglia, calzone ou inspirée de leur terroir… tout est permis”.

Un prix gourmand 

La récompense promet une expérience unique. Le ou la gagnante repartira avec un week-end en Italie avec Julien Serri et Alba Pezone, à la découverte des meilleures pizzerias. À cela s’ajoute une qualification directe pour le Championnat de France de pizza professionnels, qui se tiendra lors du salon Snack Show (Parizza+Gusto) les 1er et 2 avril 2026 à Paris.

