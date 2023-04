Championnat de planche apéritive à Paris : un franc-comtois sélectionné

Ce concours opposera cinq candidats sélectionnés parmi des professionnels. Ils s’affronteront lors de trois épreuves techniques et créatives. Ils devront réaliser des planches apéritives en prenant soin de l’esthétisme et du mélange des saveurs. Les concurrents devront utiliser de la charcuterie italienne (élément imposé) mais surtout des produits permettant de sublimer le tout : fromages, des légumes, des fruits, des fleurs, tartines, antipastis, etc.

Les cinq concurrents seront jugés par un jury de professionnels. A la clef : le trophée et un chèque 1.000€.

Un maîchois en lice

Parmi les concurrents, Benoit Ego, originaire de Maîche et fondateur de Flaveur traiteur, a été choisi pour participer à ce concours. Le mercredi 12 avril, le maîchois affrontera les quatre autres candidats lors de plusieurs épreuves.

