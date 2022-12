Le Département du Doubs, l’Éducation nationale, la section du Doubs de la Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH) et l’Association des maires du Doubs (ADM) poursuivent leur collaboration pour le prix-jeune "Les chemins de l’honneur". La cérémonie de remise de prix s’est tenue à l’Hôtel du Département mercredi 14 décembre 2022.

Ce prix récompense des jeunes du Doubs, âgés de 15 à 25 ans, sélectionnés par un jury composé de représentants du Département, de l’Éducation nationale, de la SMLH et de l’AMD, qui se sont distingués par un acte de bravoure, une action solidaire et bénévole, un engagement pour les autres, un investissement citoyen.

Les différents partenaires sollicitent les structures et collectivités départementales auprès desquelles les jeunes se sont investis : établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), communes, service départemental d'incendie et de secours (SDIS), comités départementaux sportifs, associations de jeunesse et d’éducation populaire. Les candidatures ont été retournées au Département.

Six jeunes Doubiens récompensés et une diversité d’engagement

Les lauréats 2020 et 2022 se sont vus remettre respectivement un diplôme, la somme de 600 euros et deux ouvrages de prestige. Les accessits, quant à eux , ont reçu un diplôme, la somme de 125 euros et deux ouvrages de prestige.