Classement de "Ville de rêve" 2025 : Besançon et Dijon dans les meilleures !

La start-up Ville de rêve a dévoilé lundi 3 février 2025 son palmarès annuel des meilleures villes de France. Besançon est dans le top 3 des meilleures ”grandes et moyennes villes”, juste devant Dijon.

Besançon est à la troisième place du classement de Ville de rêve dans la catégorie ”grandes et moyennes villes” en tant que ville ”intermédiaire”. Les critères qui lui valent ce podium sont son dynamisme (87/100), la santé (86/100), les loisirs (81/100), le sport (80/100), l’accessibilité et les transports (80/100) et remporte une notre globale de 84,1/100. Au classement général, toutes villes confondues, Besançon est à la 59e place.

Devant Besançon, figurent Annecy en numéro 1 (84,7/100) puis Versailles à la deuxième place (84,5/100).

Dijon arrive quatrième de ce classement avec une note de 79,5/100. À noter que la capitale de la Bourgogne Franche-Comté est numéro 1 au classement parmi les 24 ”grandes villes” françaises et 268e au classement général.

Qualité de vie, santé, loisirs, dynamisme, sécurité, accès à la nature...

Le site Ville de rêve analyse plusieurs centaines de données pour donner une note aux communes selon leurs caractéristiques. Exemples : qualité de vie, santé, loisirs, dynamisme, sécurité, accès à la nature, adaptation au changement climatique, etc.

En dehors de ce classement, il est possible sur ce site de sélectionner sa propre ville de rêve en filtrant et en sélectionnant ses préférences.

Méthodologie du classement des villes

Ville de rêve utilise 132 sources et jeux de données pour collecter et générer 725 indicateurs pour chaque commune. Ces données sont utilisées pour établir 19 scores thématiques, puis le score général de chaque ville et, enfin, déterminer le top des communes.

Les 19 scores thématiques sont, dans leur ordre d'importance dans la note générale : la Qualité de vie, l'accessibilité à la Nature, la Sécurité, la Santé, le Dynamisme, la pérennité face au changement climatique (score "en 2050"), l'Economie & le travail, le Patrimoine, la présence de Risques naturels et technologiques, la Culture, le Sport, l'Attractivité, le Coût de la vie, la Citoyenneté & la vie publique, l'Education, les Loisirs, l'Accessibilité et les transports, l'Innovation et l'Enseignement Supérieur.

Pour établir notre classement des meilleures communes de France, Ville de rêve collecte les données à partir de sources multiples comme les ministères (Économie, Culture, Intérieur, Éducation Nationale, Écologie…), les administrations (DGFiP, DRIAS…), les agences publiques (INSEE, INAO, Géorisques, ARS, ADEME, CAF, Observatoire des Finances…) ou des organismes ou entreprises publiques (SNCF, Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air, Météo-France…). Les sources des données sont mentionnées dans les pages de chaque ville, en cliquant sur la donnée, ou sur la page de méthodologie.

Pour en savoir plus sur le calcul des scores, leur composition et les limites des classements réalisés, consultez notre page dédiée à la méthodologie.