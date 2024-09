Concours de boulangerie-pâtisserie : coup double pour Raphaël Basaille d’École-Valentin

Mardi 17 septembre 2024, la Confédération Nationale de la Boulangerie Pâtisserie a organisé la sélection Franche-Comté des concours nationaux de meilleurs croissant au beurre, galette aux amandes et pain au chocolat à la Maison de la Boulangerie de Besançon. Malgré un niveau régional jugé un peu inférieur au niveau national, le jury était ravi du grand nombre de participants engagés dans les épreuves.

Il est coutumier du fait. Après une première participation au concours national l’an passé, Raphaël Basaille, boulanger-tourier chez Mathey à École-Valentin, a remis le couvert cette année en remportant les deux finales régionales du master pain au chocolat et du meilleur pain au beurre.

Dans la profession depuis huit ans, il s’est dit "sincèrement très fier" et content du résultat obtenu. Après plusieurs heures passées sur la confection de ses produits, ceux-ci ont une nouvelle fois convaincu le jury composé de cinq juges bourguignons.

Raphaël Basaille aura ainsi l’opportunité d’aller défendre les chances de la Franche-Comté à Balan du 7 au 9 octobre pour le concours national du meilleur croissant. À Paris, il sera également accompagné du deuxième et troisième candidat du jour Damien Salomon et Julien Gauthier pour le 3e master du pain au chocolat le 30 octobre prochain. Conscient des points qu’il lui reste à améliorer sur ses produits, le Franc-Comtois s’est dit "très impatient" de retourner à Paris et "cette fois pour gagner".

Des critères de réalisation strictes

Cette année encore, les meilleurs produits ont été désignés selon des critères stricts listés par le règlement du concours. Ceux-ci prennent en compte le goût bien sûr, mais également le poids, la taille, l’aspect, la texture et le feuilletage.

S’ils ont été satisfaits du goût de beurre bien présent dans les croissants, ce ne fut en revanche pas le cas pour les pains au chocolat et la galette frangipane où les membres du jury ont signalé un niveau de compétition en dessous du niveau national. Manque de feuilletage, cuisson très variée, non respect du poids, croissants non courbés ou encore ajout de chapelure dans la galette, le jury a mis en garde la trentaine de candidats présents sur l’importance du respect de la tradition.

Lui aussi participera à une double finale grâce à sa troisième position au pain au chocolat et à sa victoire au concours régional de galette comme l'an passé, Julien Gauthier, absent au moment de la remise de prix, prendra également la direction de la Haute-Loire les 2 et 3 décembre prochain pour tenter de réaliser en 5h30 la meilleure galette possible. Malgré sa victoire, le jury a indiqué que le Jurassien devrait cependant "encore fournir des efforts" pour espérer faire le poids au niveau national.