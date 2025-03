SNCF Réseau poursuit son développement ferroviaire avec un programme d’investissements de 330 millions d’euros en 2025, dont 52 millions cofinancés avec l’État et la Région Bourgogne-Franche-Comté. Cet effort a pour but de moderniser l’infrastructure ferroviaire et à améliorer la qualité de service pour les voyageurs et les entreprises.