Coup d’envoi du premier salon du Tourisme et des Loisirs ce week-end à Ornans

La Fédération des Musées au pays de Courbet organise ce week-end du 26 et 27 avril 2025, le premier salon du Tourisme et des Loisirs du Pays d'Ornans Loue-Lison. Cet événement inédit se déroulera au centre d'animation et de loisirs (CAL) de la Ville d’Ornans. L’entrée est gratuite pour les visiteurs.

D’après l’organisation, ce salon réunira tous les établissements touristiques du Pays d'Ornans : musées, gites-hotels, restaurants, parcs-sentiers de randonnées, sports... pour faire leur promotion envers le grand public et les habitants du territoire. Seront également présents les responsables d’association et de voyage pour faire découvrir les différents sites touristiques et les loisirs du canton d’Ornans. Les exposants pourront également vendre des objets souvenirs (cartes postales, affiches, ...) et des produits alimentaires.

Programme

Samedi 26 avril 2025 : (installation des exposants à partir de 8h00 et jusqu’à 13h)

13H : Ouverture du salon

17H : Inauguration Officielle avec les partenaires du Tourisme & les Elus Régionaux

19H : Fermeture du Salon

Dimanche 27 avril 2025 :

10H : Ouverture du Salon

18H : Fermeture du Salon

Buvette et restauration rapide sur place. Entrée gratuite.