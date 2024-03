Coup d’oeil sur la 5e édition de l’Ultra trail des montagnes du Jura

Organisée cette année du 4 au 6 octobre 2024, à nouveau, dans deux pays, la France et la Suisse et trois départements, le Doubs, le Jura et l’Ain, l’UTMJ proposera six courses adultes et sept formats.

L’épreuve-reine l’UTMJ (175 km) à courir en solo ou en relais mixte sera à coup sûr le point d’orgue de l’événement qui proposera également à nouveau cinq autres distances : la Franco-Suisse (105 km), la Renarde (75 km), la CMM (40 km), la Lynx (20 km) et la Chamois (10 km).

L’UTMJ qui enregistre déjà plus de 1.500 participants – seulement atteint en juillet en 2023 - est déjà bien lancé en termes d’inscriptions et montre à quel point cet évènement a pris de l’ampleur.

Plusieurs personnalités se sont ainsi succédé, aussi bien du côté de l’organisation que des participants, pour présenter cet évènement d’envergure, devenu une référence dans le milieu du sport et des trailers. Sans oublier la course pensée pour les enfants, l’UTMJ Kids, qui reprend les mêmes codes que les adultes.

Les épreuves adultes

L’épreuve reine, l’UTMJ

175 km et 7000m D+, départ de Lancrans (01) le vendredi 4 octobre 2024 à 11h, arrivée à Métabief (25). Traversée de 2 pays, la France et la Suisse, de 2 régions, la Franche-Comté et l’Auvergne Rhône-Alpes et de 3 départements, l’Ain, le Jura et le Doubs. Limité à 500 coureurs. En solo (pacer autorisé à partir du km 77) et en relais (de 2 à 6 personnes avec une féminine minimum dans l’équipe)

Tarifs :190€ en solo, 270€ pour l’équipe, 80€ pour le pacer

La Franco-Suisse

105 km et 4000m D+, départ des Rousses (39) le samedi 5 octobre 2024 à 5h, empruntant la fin du parcours de l’UTMJ. Traversée de 2 pays, la France et la Suisse et de 2 départements, le Jura et le Doubs. Limité à 800 coureurs.

Tarif :120€ en solo

La Renarde

75 km et 2600m D+, départ des Rousses (39) le samedi 5 octobre 2024 à 7h, pour une arrivée à Métabief (25). Limité à 1000 coureurs.

Tarif :95€ en solo

La CMM

40km et 1100m D+, départ de Chapelle des Bois (25) le dimanche 6 octobre 2024 à 8h pour une arrivée à Métabief (25). Limité à 1500 coureurs.

Tarif : 60€ en solo

La Lynx

20 km et 900m D+, départ de la source du Doubs à Mouthe (25) le dimanche 6 octobre 2024 à 10h. Limité à 1500 coureurs.

Tarif :40€ en solo

La Chamois

10 km et 400m D+, départ des Granges Raguin à Rochejean (25) le samedi 5 octobre 2024 à 11h pour une arrivée à Métabief (25). Limité à 800 coureurs.

Tarif : 25€ en solo (inclus la navette obligatoire)

Concernant l’UTMJ Kids, cette année encore, 5 parcours sont proposés aux enfants de 6 à 17 ans :

La Tetras : 5 km, 200D+

L’Hermine : 3 km, 100D+

La Milan Royal : 1,5 km, 50D+

La Louve : 1 km, 40D+

L’Écureuil : 500 mètres, 20D+

Programme

Vendredi 4 octobre 2024 : départ à 11h de l’UTMJ en solo et en relais depuis Lancrans (01) – arrivée à Métabief

Samedi 5 octobre 2024 :

5h00 : départ de la Franco-Suisse des Rousses (39) – arrivée à Métabief

7h00 : départ de la Renarde des Rousses (39) – arrivée à Métabief

11h00 : départ de la Chamois des Granges Raguin (25) – arrivée à Métabief

Après-midi : UTMJ Kids

Dimanche 6 octobre 2024 :

8h00 : départ de la CMM à Chapelle des Bois (25) – arrivée à Métabief

10h00 : départ de la Lynx à Mouthe (25) – arrivée à Métabief

L’UTMJ en chiffres