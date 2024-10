Coupe de France : l’AS Besançon-Espérance accueillera le FC Sochaux-Montbéliard

La rencontre s’apparente à un duel entre David contre Goliath. L’AS Besançon-espérence, pensionnaire de départemental 2, club de dixième division, devra faire face au FC Sochaux-Montbéliard, évoluant en National.

Malgré les sept divisions qui séparent les deux clubs, le club bisontin a confirmé son enthousiasme sur sa page Facebook à la suite du tirage qualifiant le match à venir de "duel historique" mais également de "choc incroyable".

Ravi d'être tombé sur "un des plus grands noms du football français", les Bisontins se sont dits prêts à se "mesurer à un géant et de vivre un moment de pur football" et sont également impatients de "relever ce défi et faire vibrer Besançon tout entier".