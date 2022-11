Coupe de la Boucle : cinq patineuses bisontines sur la première marche du podium

En vue des JO 2024, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (BPBFC) organise le 27 octobre prochain au Palais des sports de Dijon une conférence-évènement sur le thème du sport. Elle accueillera pour l’occasion un invité de marque, Olivier Girault, ancien capitaine et joueur de l’équipe de France de handball, champion olympique, du monde et d’Europe et actuellement directeur national de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS).