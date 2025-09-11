Jeudi 11 Septembre 2025
Franche-Comté
Economie

Crédit Agricole Franche-Comté : une progression de 17 points dans son évaluation ESG

Publié le 11/09/2025 - 17:00
Mis à jour le 11/09/2025 - 16:25

Le Crédit Agricole Franche-Comté annonce dans un communiqué du 11 septembre 2025 une progression de sa performance en matière de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), à la suite de sa récente évaluation ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance) réalisée par l’agence indépendante EthiFinance.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon les résultats, l’établissement obtient un score global de 76/100, en hausse de 17 points par rapport à l’évaluation précédente de 2022. EthiFinance juge désormais son niveau de maturité ESG ”excellent”, contre ”avancée” lors du précédent audit.

Cette progression concerne les quatre piliers de l’évaluation. En gouvernance, le score atteint 76/100 (+17 points), suite à une intégration renforcée des enjeux ESG dans la stratégie et les instances de décision. Sur l’axe environnemental, la note progresse fortement à 52/100 (+32 points), notamment suite au développement d’offres et de dispositifs favorisant la transition écologique. Le volet social s’établit à 75/100 (+3 points), avec une amélioration des conditions de travail et de la diversité. 

Enfin, le pilier des parties prenantes externes atteint 78/100 (+11 points), marqué par le renforcement des liens avec l’écosystème local et la création d’une fondation d’entreprise.

Pour "une activité responsable et durable"

”Cette progression remarquable témoigne de l’engagement profond du Crédit Agricole Franche-Comté envers une activité responsable et durable. Nous sommes fiers des efforts collectifs de nos équipes et de l’impact positif que nous générons sur notre territoire”, souligne Laurent Pistolet, Responsable de la RSE & Transitions au Crédit Agricole Franche-Comté.

Ces résultats s’inscrivent dans la continuité du plan stratégique lancé en 2022, structuré autour de dix engagements majeurs en faveur de la RSE. L’établissement réaffirme à cette occasion son ambition de ”contribuer activement aux Objectifs de Développement Durable définis par l’ONU, tout en poursuivant ses efforts sur des enjeux tels que la biodiversité et la gestion durable des ressources.”

banque crédit agricole franche-Comté environnement RSE transition énergétique

Publié le 11 septembre à 17h00 par Alexane
