Crues : la Côte-d'Or et l'Yonne en vigilance rouge

Lyon, 1 avr 2024 (AFP) - Météo-France a placé lundi à la mi-journée deux

nouveaux départements en vigilance rouge, la Côte-d'Or et l'Yonne, en raison

de risques de fortes crues, en plus de l'Indre-et-Loire, où des habitants ont

été évacués avec la montée des eaux.

Cette alerte est activée à cause d'un danger de "crue majeure sur la

Vienne-tourangelle (Indre-et-Loire) et sur l'Armançon (Côte-d'Or et Yonne)",

précise l'institut météorologique.

Par ailleurs, dix autres départements sont en vigilance orange dans le

Sud-Ouest et le Sud-Est de la France, ainsi qu'un dans le centre-est.

En Indre-et-Loire, la Vienne a entamé sa décrue à Chinon à la mi-journée.

Sur l'ensemble du département, 562 personnes ont été évacuées depuis samedi à

la mi-journée, dont 370 à Chinon, avait indiqué à l'AFP la préfecture.

