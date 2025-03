Dans la douleur, le BesAC prend le dessus sur le Pôle France

Les Bisontins se sont imposés mardi soir au palais des sports de Besançon face au pôle France. Une victoire acquise non sans peine mais qui permet au BesAC d’être dorénavant 1er ex-aequo au classement de cette poule basse et de se rapprocher de son objectif de maintien.

Nationale 1 (phase 2) : BesAC - Pôle France : 61-55 (9-12, 15-20, 23-12, 14-11)

Il la fallait absolument cette victoire pour gonfler le compteur points au classement général de cette phase 2 - poule basse et respirer un peu mieux pour envisager le maintien en N1, l'objectif de cette saison. Mais que ce fut dur, que ce fut long à se dessiner face à cette équipe des meilleurs espoirs du basket français qui défendaient bec et ongles, sans laisser beaucoup d'espaces à leurs adversaires doubistes pour s'exprimer.

Le BesAC semblait reparti sur les mauvais standards qui l'avaient conduit à la lourde défaite à Fougères quatre jours plus tôt. Pas de rythme, pas d'intensité, pas d'adresse et un manque de confiance flagrant. Le BesAC avait marqué seulement 4 petits points lors des six premières minutes et 24 à la mi-temps avec un break subi de 9 pts (17-26, 16e), déjà 11 balles perdues et un taux de réussite à 3 pts famélique (3/12 à 25 %). On sentait le palais des sports prêt à s'enflammer, mais la qualité du jeu produit par les Bisontins freinait finalement tout élan d’enthousiasme.

Heureusement, les joueurs de Laurent Kleefstra revenaient des vestiaires après la pause avec un tout autre état d'esprit. Ils avaient notamment haussé leur niveau d'agressivité en défense ce qui avait pour effet de dérégler le jeu du Pôle France et de leur donner du rythme en attaque. Tant et si bien que progressivement, le BesAC prenait les rênes du match en main et passait pour la première fois en tête de la course à la 27e (37-36).

4 victoires d'avance sur le premier relégable

Rien encore de suffisamment significatif. Il fallait encore enfoncer le clou, ce que Quentin Hanck et ses coéquipiers se sont attachés à faire avec sérieux. On voyait même quelques mouvement d'attaque propres à permettre de garder le leadership et à dérider le public : 49-44, 54-46, 59-50, 61-51. Pour ficeler finalement la victoire avec six longueurs d'avance (61-55). Mais que ce fut dur !

Dans contexte, on retiendra le double-double (16 pts et 10 rebonds) de Ben Kovac, les 17 passes décisives et les 9 rebonds offensifs en seconde mi-temps contre 4 en première, preuve de la plus grande agressivité déployée.

Laurent Kleefstra mesurait toute la difficulté qu’il y a eu à l'emporter : "Cette victoire est importante. Il nous la fallait. Je suis soulagé et content pour mes joueurs qui ont finalement réussi à se sortir d'une mauvaise passe. Mais on ne va pas pavoiser. Il reste du travail pour retrouver notre vrai collectif" .

À noter qu'avec cette victoire, le BesAC se retrouve 1er ex-aequo en tête de la poule basse de phase 2, en compagnie d'Angers, Boulogne et Feurs. Mais surtout, cette fois, à huit journées de la fin du championnat, avec quatre victoires d'avance sur Toulouse, premier relégable. Finalement avec cette victoire contre le Pôle France et le jeu des autres résultats, ce fut une bonne soirée !

Mais déjà se profile le sixième match ce mois de mars. Il s'agira encore d'un long déplacement, à Rennes, pour un match programmé vendredi à 20h.

Les marqueurs : BesAC : Kovac 16, Falzon 15, Pouye 11, Djedje 7, Hanck 5, Jubenot 3, Boyer 2, Eliezer-Vanerot 2, Magassa

Pôle France : Yimga 20, Mahop 8, Allard 8, Desbordes 7, Soliman 6, Vado 4, Elouma 2, Ntowoandenga, Reynaert.

Les résultats et le classement : https://resultats.ffbb.com/championnat