Décathlon vous invite à une journée sportive le 13 avril à Besançon !

Un événement pour toutes et tous

Tout d’abord, sachez que l’événement est bien rodé puisque 13 éditions ont précédé cette 14e journée et, à chaque fois, ce n’est pas moins de 100 jeunes âgés de 12 et 17 ans, soit 20 équipes de 5 + 1 accompagnateur, qui participent.

Pour participer au « Raid jeunes Terre de jeux », venez au Gymnase Diderot en famille, avec vos amis et — bien sûr — avec votre enthousiasme. Préparez-vous à participer gratuitement à une journée remplie d’aventures. Que vous soyez un passionné ou juste curieux, vous profiterez d’activités variées dans une ambiance conviviale et détendue.

Pour faciliter votre initiation à ces deux disciplines que sont l’escalade et la boxe, Décathlon a mobilisé quatre accompagnateurs, à même de vous encadrer dans cette découverte sportive. Il n’y a pas d’épreuve à proprement parler, le but est de s’amuser et de tester de nouvelles disciplines.

Des sports, des sports, des sports

Pour la boxe et l’escalade, Décathlon met à disposition une structure d’escalade et un ring de boxe. Bien que l’événement propose aux équipes constituées d’adolescents de découvrir et s’initier à des disciplines olympiques et paralympiques, l’accès à ces activités sera en libre accès. Il n’y a aucune nécessité de s’inscrire. D’autres activités (tir à l’arc, BMX, sports de combat, escrime… et fléchettes) sont proposées.

Des activités encadrées

À partir de 10 ans, les accompagnateurs seront là pour gérer le flux de participants. Cela permettra aux parents de s’informer sur les propositions d’associations et de clubs essentiellement du quartier, au sein du village d’animation.

En dessous de cet âge, les parents doivent accompagner les enfants, sachant qu’ils doivent avoir plus de 5 ans pour accéder à la structure d’escalade.

Soyez au top

Aucun certificat médical ne sera demandé aux participants, le but est de s’amuser sans pousser les enfants/adolescents dans leur retranchement.

Les activités sont gratuites et couvrent l’ensemble de la journée, de 10 h à 19 h. Mais, pour profiter au maximum de cette journée d’aventure et de découvertes sportives, Décathlon vous conseille de porter des vêtements confortables et d’apporter une bouteille d’eau pour vous hydrater tout au long de la journée. C’est important !

Infos +

Decathlon — Raid Jeunes Terre de Jeux