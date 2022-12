Déjà un bel engouement pour les inscriptions à la Transju’ 2023

À l’heure des premières neiges, les regards se tournent vers les Montagnes du Jura où se déroulera La mythique Transju’ le week-end des 11 et 12 février 2023. A deux mois de l’événement, les inscriptions confirment un bel engouement avec déjà plus de 2.500 inscrits. Les organisateurs espèrent atteindre un nombre de plus de 4 500 participants, digne des grandes éditions de ce marathon des fondeurs.

Dans deux mois, La Transju’, qui fêtera ses 44 ans, aura pris ses quartiers dans les Montagnes du Jura pour accueillir les fondeurs venus du monde entier pour inscrire leur nom au palmarès de la course. Dès vendredi 10 février 9h00, la station jurassienne des Rousses sera aux couleurs de La Transju’ avec le Salon International du Nordique. Skieurs professionnels et amateurs ont rendez-vous au Centre sportif pour retirer leur dossard, rencontrer les exposants et partenaires, acheter les derniers équipements indispensables pour faire la meilleure course, etc.

Des parcours pour tous les goûts

Quant aux parcours, ils sont dévoilés lors de la traditionnelle conférence de presse prévue le 6 février 2023. Cependant, les différents formats sont déjà validés :

En style classique, le samedi 11 février :

La Transju Classic 50 km

La Transju Classic 25 km

La Transju Expérience Classic 20 km

En courses en skating le dimanche 12 février :

La Transjurassienne 70 km

La Transju Marathon Skating 50 km

La Transju Skating 25 km

La Transju Expérience Skating 20 km

Et pour les plus motivés, l’UltraTrans permet même de cumuler les chronos de La Transjurassienne 70 km et de La Transju Classic 50 km, soit 120 km en deux jours dans deux styles différents. À l’opposé, les plus prudents ont l’opportunité de goûter à l’expérience Transju’ sur des parcours de 20 km.

Infos +

La Transju’ est un rendez-vous majeur du circuit du ski nordique et notamment du calendrier de la Worldloppet, challenge mondial des courses longue distance, du circuit Visma Ski Classic Challengers et du marathon ski tour. Cet événement incontournable pour les fondeurs participe activement à la promotion du ski nordique en proposant des formules adaptées à tout âge et tout niveau.

(Communiqué)