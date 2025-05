Dernier match à domicile d’une saison très terne pour le FCSM

Alors que les espoirs de montée et le parcours en Coupe de France avaient, pendant un temps, égayés la saison dernière... La saison 2024-2025 semble, elle, à oublier. Toutefois, les hommes de Frédéric Bompard sont allés chercher leur maintien vendredi dernier en s’imposant 3-2 sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer, prétendant à la montée. De quoi imaginer une fin de saison un peu plus positive ?

La fin de l’histoire sochalienne pour Bompard

Au cours de la conférence de presse du jeudi 8 mai, Frédéric Bompard est revenu sur l’annonce de la non-reconduction de son contrat pour la saison prochaine : "À propos de la fin de ma mission ? Je le savais : à partir du moment où l’accession en Ligue 2 n’était plus possible, cela faisait partie des clauses de mon contrat". Toutefois, l’entraineur sochalien ne perd pas de vue les deux derniers matchs qu’il compte bien évidemment remporter : "Si on pouvait gagner les deux derniers matchs qu’il nous reste, ce serait bien. On pourrait peut-être terminer à la 6e place du classement. Ce serait un peu plus honorable."

"On n’a jamais fait deux victoires consécutives en championnat"

Même discours pour le milieu de terrain Diego Michel : "On n’a jamais fait deux victoires consécutives en championnat. L’objectif est de finir sur une bonne note en gagnant les deux derniers matchs". Il ajoute également quelques mots à propos des circonstances particulières de la rencontre face à Bourg-en-Bresse : "Jouer à huis clos, c’est particulier. Ça va plus ressembler à un match amical ou d’entraînement. Mais on va tout donner pour gagner le match, même sans supporters."

Une saison très décevante, mais des signes d’espoir ?

Si cette saison est assurément l’une des pires de l’histoire du club, essayons tout de même d’imaginer une saison prochaine plus positive. Tout d’abord, l’installation d’un entraineur dans la durée pourrait être déterminante. L’un des facteurs marquants de cette saison a en effet été la présence de 2 entraineurs (Karim Mokeddem et Frédéric Bompard) et d’un entraineur intérimaire (Éric Hély) sur le banc au cours de celle-ci, soit trois différents. On pourrait imaginer que la direction du club installera de façon plus pérenne un entraineur pour la saison prochaine, ce qui amènera de la stabilité et du temps pour développer un projet de jeu solide.

Le second facteur d’optimisme est assez évident, il s’agit de la formation sochalienne. Si certains jeunes ont déjà réussi à gratter des minutes, la saison prochaine pourrait être celle de l’affirmation pour ceux qui seront prêts. Certains sont encore probablement trop tendres pour s’imposer en équipe première mais l'apport de talents comme Joseph, Sidibé ou Dodé (la liste est loin d'être exhaustive) au cours de la saison prochaine sera probablement un facteur important, même si cela ne suffira pas sans une meilleure forme de la part des cadres de l’équipe.