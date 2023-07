Le Gruyère de France fête les 10 ans de son IGP

Cette semaine, dédiée au Gruyère, sera animée par des démonstrations de fabrication, dégustations, portes ouvertes dans les ateliers de fabrication, fermes et caves, ainsi que des animations culinaires avec des chefs, foodtruck, jeux concours... Le tout pour fêter les 10 ans d’obtention de son IGP.

Le programme détaillé est "en cours de finalisation", nous annoncent les organisateurs.

Gruyère de France, kézako ?

Depuis 2013, le Gruyère de France bénéficie d’un signe officiel de qualité, l’Indication Géographique Protégée (IGP) qui détermine principalement son origine. En 2023, le Gruyère de France célébrera donc ses 10 ans d’IGP.

Trop souvent confondu avec son cousin suisse en raison de leur histoire ancestrale, le Gruyère de France affiche des caractéristiques bien spécifiques qui lui confèrent de grandes qualités gustatives et nutritives.

Derrière l’IGP Gruyère de France se trouve une filière organisée, forte de 200 fermes laitières, 8 ateliers de transformation et 3 ateliers d’affinage, qui mène, depuis une vingtaine d’années, un travail ambitieux et exigeant pour faire reconnaitre la qualité et la singularité de ce grand fromage.

Les quelques 69 000 meules de Gruyère produites chaque année sont affinées et mises en marché par 3 acteurs : Monts&Terroirs,

Les Fromageries Arnaud et la Fromagerie Chabert. 2 700 tonnes de fromages sont ainsi commercialisées chaque année.