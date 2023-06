Des cours gratuits pour apprendre aux enfants de 4 à 12 ans à nager

Afin de permettre aux enfants d'acquérir les compétences nécessaires pour évoluer dans l'eau en toute sécurité, le ministère des Sports renouvelle les dispositifs "J'apprends à nager" pour les enfants de 6 à 12 ans et "Aisance Aquatique" pour les enfants de 4 à 6 ans qui proposent des cours gratuits de natation donnés par des professionnels de la Fédération française de natation (FFN). On fait le point avec le site du service public.

Les objectifs de ces dispositifs sont les suivants :

appréhender le milieu aquatique dès 4 ans ;

savoir nager à l’entrée en 6e ;

pratiquer des activités aquatiques et nautiques en toute sécurité ;

prévenir les noyades.

Les dispositifs s'adressent aux enfants âgés de 4 à 12 ans ne sachant pas nager, et principalement aux enfants des quartiers prioritaires et des zones rurales pour leur permettre de découvrir le milieu aquatique et d’y évoluer en toute sécurité.

Le programme d'apprentissage de la natation s'organise de la façon suivante :

un stage d'apprentissage de la natation de minimum 10 heures avec des séances de 30 minutes à 1 heure selon le niveau et l'âge des enfants ;

un groupe constitué de 15 enfants maximum pour les 6 à 12 ans et de 10 enfants maximum pour les 4 à 6 ans ne sachant pas nager ;

les cours sont gratuits (sur inscription et dans la limite des places disponibles) et dispensés par un professionnel de la FFN (Fédération française de natation) ;

à la fin du stage d'apprentissage, les enfants de 6 à 12 ans ayant développé les compétences nécessaires sont invités à se présenter au test du « Sauv'nage ». Le diplôme leur permettra de pratiquer les activités aquatiques et nautiques en toute sécurité.

Pour inscrire son enfant (dans la limite des places disponibles), il faut consulter la liste des sites FFN J'apprends à nager proposant cette opération. Elle est régulièrement mise à jour : vous y trouverez l'adresse de la structure organisatrice proche de chez vous et l'adresse électronique de la personne à contacter.

