Des entretiens en direct au salon Doubs pour l’emploi à Besançon

"C’est déjà énorme", indique enthousiaste Ludovic Fagaut, vice-président du Département du Doubs qui nuance toutefois : "Il faut aussi que derrière cela réponde aux besoins des entreprises. Après avoir déjà échangé avec quelques-unes d’entre elles, ils ont des CV de qualité qui répondent à leurs exigences", précise-t-il.

Allocataires du RSA, chercheurs d’emplois où personnes en réorientation, le salon Doubs pour l’emploi est ouvert à toutes et tous, qualifiés ou non. Du côté des cadres, Ludovic Fagaut indique qu'en fin de matinée, l’entreprise CGBAT avait déjà eu deux CV pour conducteur de travaux. Le Département a, lui aussi, eu une candidature qui s'est soldée "par un entretien dans l’espace job dating".

Pour Nicolas Bodin, vice-président en charge de l’économie et de l’emploi aux Grand Besançon Métropole, il s’agit ici "d’un beau succès avec 3900 visiteurs en 2024" : "C’est bien rythmé dans l’année (pour rappel, le salon Cap vers l'emploi revient le 18 septembre prochain) . C’est une bonne collaboration avec le Département du Doubs".

Parmi les secteurs présents, on retrouve cette année : l’aide à la personne, le bâtiment, les travaux publics, l’industrie, le commerce, les métiers de bouche, le transport logistique, le nettoyage, les métiers du numérique, les formations et accompagnements, le métier de l’ordre et de la défense et l’administration publique.

Remarque : une place importante est également consacrée à l'apprentissage.

Les nouveautés du salon

Le Département du Doubs a mis en place plusieurs nouveautés cette année sur cette 4e édition :