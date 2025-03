Salon Doubs pour l’emploi : une 4e édition avec plus de 1.000 offres d’emploi et d’apprentissage

Pour pallier aux besoins des employeurs qui ne pourraient pas se rendre au salon, des personnels spécifiques par domaine seront là pour recueillir les CV.

Allocataires du RSA, chercheurs d’emplois où personnes en réorientation, le salon Doubs pour l’emploi est ouvert à toutes et tous, qualifiés ou non. Il est possible de préparer sa venue en se rendant sur le site dédié à l’événement (voir ici).

"10 % des personnes passées au salon en 2024 sont repartiez vers l’emploi et ont bénéficié de notre accompagnement", souligne Ludovic Fagaut, vice-président du Département du Doubs qui rappelle l’importance des collaborateurs participant à l’événement. Pour rappel, 3.200 visiteurs avaient poussé les portes du salon l’an passé ce qui avait permis de concrétiser 247 recrutements (CDD, CDI et alternance).

Parmi les secteurs présents, on retrouvera : l’aide a la personne, le bâtiment, les travaux publics, l’industrie, le commerce, les métiers de bouche, le transport logistique, le nettoyage, les métiers du numérique, les formations et accompagnements, le métier de l’ordre et de la défense et l’administration publique.

Remarque : une place importante est consacré à l'apprentissage. A ce titre, il est prévu que des collégiens se rendent également au salon.

Les nouveautés du salon

Le Département du Doubs a mis en place plusieurs nouveautés cette année sur cette 4e édition :

Une crèche pour les allocataires du RSA afin de se rendre "plus sereinement sur le salon",

Des groupes seront constitués avec les allocataires qui ont un centre d’intérêt commun afin de se rendre sur les différents stands,

Des gestes professionnels vont être montrés comme avec l’intervention de "Cuisine mode d’emploi(s)" autour de l’hôtellerie et de la restauration,

Création d’ateliers permettant de s’aguerrir au CV, de convaincre en 5 min, de savoir comment utiliser LinkedIn…

Un espace job dating sera dédié pour recruter à "l’instant T", prévient Ludovic Fagaut afin de ne pas "laisser passer une personne" et "pour conclure rapidement un contrat".

Plus de 12.000 allocataires du RSA

"Quand vous avez plus de 12.000 allocataires du RSA soit 47 % qui ont entre 25 et 39 ans, on se doit de se mobiliser. Vous n’avez pas vocation à rester au RSA toute votre vie", explique Ludovic Fagaut, vice-président du Département du Doubs qui indique que les allocataires seront préparés en amont et "n’iront pas sur le salon à l’aveugle".

Infos +