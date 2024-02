Deux ans de soutien à l’Ukraine pour l’association UKRaide

Le 24 février 2024 a marqué les deux ans du lancement de l’opération militaire spéciale russe contre l’Ukraine. Une guerre qui ne respecte pas le droit international et qui vise inlassablement des infrastructures non militaires telles que les écoles, les jardins d’enfants, les logements de particuliers ou encore les hôpitaux. En 2024, l’association UKRaide poursuit sa mobilisation en continuant d’acheminer des camions d’aide en Ukraine.

En 2023, grâce aux dons financiers et en nature, 9 convois de 85m3 (soit 11 à 15 tonnes de marchandises à chaque fois), ont été acheminés en Ukraine, avec à bord, majoritairement des équipements médicaux, mais aussi de l’alimentation, des produits d’hygiène, des fourneaux à bois, des outils, des fournitures scolaires, des jouets, des vêtements chauds etc. En différents points du département, les bénévoles collectent les dons et organisent des manifestations pour contribuer au financement des actions d’UKRaide (Morteau, Luxeuil, Fontain, plateau de Maîche…).

Avec Les convois solidaires, des filtres à eau et pastilles désinfectantes ont été achetés (8.000 € en tout) et livrés en Ukraine par deux bénévoles des deux associations.

En 2024, le premier camion de l’année a pris la route le 15 février dernier et les distributions sont en cours : fauteuils roulants, lits médicalisés, respirateurs, pansements, lève-malade, tables de consultations, produits d’hygiène etc.

Des bénévoles recherchés

L’association indique que les partenariats mis en place permettent aujourd’hui de récolter d’importantes quantités d’équipements médicaux qui sont ensuite distribuées dans les différents hôpitaux ukrainiens et centres de soins. L’association collecte également des fournitures scolaires (cahiers, feuilles, coloriages, crayons), des jouets, etc. et recherche des outils pour réparer les véhicules et les logements, ou encore du matériel de restauration. Mais l’activité principale reste le médical.

L’équipe logistique cherche quant à elle à s’étoffer pour la réalisation de petits transports, la mise en palettes et le chargement des camions. Quelques heures de disponibilité par mois au gré des possibilités de chacun seraient une aide précieuse pour l’association UKRaide.