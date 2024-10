Deux bisontins remportent un prix au concours pitch 2024

Camille Braga et Lucas Alfonsi, créateurs de Dog-Hot, ont remporté le prix ''réseaux sociaux'', lors de la troisième finale du concours de pitch 2024 d'Initiative France qui s'est tenue mercredi 16 octobre 2024.

Organisé pour la troisième année consécutive, le concours de pitch vise à accompagner et à mettre en lumière et jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans.

Sur scène dix jeunes entrepreneurs avaient pour mission de ''pitcher'' leur entreprise avec passion et audace pour convaincre le public mais surtout le jury, présidé par Guillaume Pepy.

Camille Braga et Lucas Alfonsi, accompagnés et financés par Initiative Doubs Territoire de Belfort ont créé leur entreprise début 2024. Les deux jeunes associés ont remporté le prix des réseaux sociaux d'une valeur de 3000€. Un véritable tremplin pour Dog-Hot, leur food-truck aux spécialités franc-comtoises.

Tous deux professionnels de la restauration, ils revisitent le food-truck en proposant une cuisine originale, locale et gourmande. Présents à Besançon et aux alentours, ils ambitionnent de développer leur concept à plus grande échelle.

Infos +

Site internet : www.doghot.fr

En savoir plus sur le réseau Initiative France www.initiative-france.fr

Le Concours de pitch est co-créé par la Fondation Philippe Descarpentries, et bénéficie du soutien du Ministère du Travail, de Bpifrance, de l’Union Européenne, du Crédit Agricole et de Mutlog.