Deux épéistes du Besançon Université Club escrime médaillés au circuit européens vétérans

Grâce à une organisation très professionnelle rendue possible par le soutien de ses partenaires, public, la Ville de Besançon, et privés, notamment SMCI et maCommune.info, le Local boxe club a fait de son gala du 9 novembre 2024 une réussite. Vingt combats amateurs et deux professionnels, retransmis sur grand écran, se sont succédés tout au long de la soirée dans l'ambiance survoltée d'un Grand Kursaal archi-comble.