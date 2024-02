Deux manipulatrices du CHU de BesanÃ§on participentÂ auÂ Raid Amazones 2024...

Course à pied, Canoë, VTT, trail… Six étapes sont prévues lors du Raid Amazones 2024. Créé il y a 23 ans par Alexandre Debanne, le raid est exclusivement féminin et accessible à tous les âges. Il veut notamment "valoriser le dépassement de soi et l’introspection à travers le sport", nous expliquent les organisateurs. Cette expérience est aussi l’occasion de défendre une cause qui est chère aux compétitrices.

280 concurrentes

Les deux Franc-Comtoises devront se mesurer à 278 compétitrices. À travers leur équipe "Doubs rayons", elles ont choisi de défendre l’association GenetiCancer, dédiée à la lutte des cancers génétiques et / ou héréditaires.

"En tant que soignantes et proche de personnes touchées par ses cancers, il nous tenait à cœur de soutenir cette association", écrivaient-elles sur un post Facebook du CHU en mars 2023.

Le programme du Raid Amazones

On leur souhaite bonne chance !