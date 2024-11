Disparition inquiétante dans le Pays de Montbéliard : un homme de 50 ans activement recherché

Mickaël Erard, 50 ans, est porté disparu depuis mercredi 6 novembre 2024 dans la commune d’Exincourt dans le Pays de Montbéliard. Ses proches sont inquiets et lancent un appel à témoins sur les réseaux sociaux et dans la presse régionale ce mercredi 13 novembre pour le retrouver.

Mickaël Erard est né le 21 janvier 1974 et mesure 1,86m. Le jour de sa disparition, il était vêtu d’une veste militaire, d’un poncho de camouflage, d’un jogging noir et d’un sac à dos. Il est de carrure imposante, a les cheveux blancs et une longue barbe blanche.

Selon ses proches, il est ”psychologiquement instable” et pourrait avoir ”des idées suicidaires”.

Il est parti sans argent et sans téléphone, à pied. ”Il aime être au bord de l’eau, dans la nature”, nous précise-t-on.

Monsieur Erard est recherché dans le secteur de Montbéliard et ses alentours. ”Il connaît très bien le long du Doubs et le parc d’Arbouans, à côté de l’aérodrome”, ajoutent ses proches.

Si vous avez des informations qui pourraient aider la police et ses proches à le retrouver, vous êtes invités à contacter le 17 ou le 06 44 97 96 88 ou le 06 92 98 52 60.