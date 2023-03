Dix élèves du collège Diderot récompensés pour leur stage au sein de l’Armée de terre à Besançon

PUBLI-INFO • La Bourgogne-Franche-Comté compte 13 campus universitaires qui accueillent plus de 80.000 étudiants. Désireuse de s’appuyer sur cette force unique pour nos territoires et l’économie régionale, la Région s’y investit et investit. Elle mène une politique volontariste en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation (ESRI). Cet engagement se traduit par une contribution à l’amélioration du patrimoine immobilier universitaire, du logement étudiant, à l’environnement des études, au développement de la recherche et de l’innovation…