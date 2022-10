Doubs : trois nouvelles stations services pour les véhicules prioritaires

Jeudi 13 et mardi 14 octobre, Jean-François Colombet, préfet du Doubs, a annoncé l’ouverture de trois nouvelles stations services au service d’approvisionnement prioritaire dans le département, à Pontarlier et Valdahon.

Depuis mercredi 12 octobre, afin d'assurer l'approvisionnement en carburants des véhicules prioritaires, un dispositif d'accès facilité dédié à ces véhicules a été mis en place par la préfecture du Doubs.

Ce dispositif fonctionne via des pistes d'approvisionnement réservées, tous les jours de 14 heures à 16 heures, et concernait jusqu’à hier six stations-services pour le département, soit trois pour l'arrondissement de Besançon, deux pour celui de Montbéliard et une pour Pontarlier.

Afin d'optimiser ce dispositif Jean-François Colombet, préfet du Doubs a décidé d’ouvrir trois nouvelles stations-services : la Station Avia – Moulin Maugain à Pontarlier réserve une file pour les véhicules prioritaires. La station Netto à Valdahon, dédie, quant à elle, une file spécifique pour les collecteurs de lait. À ces stations s'ajoute, depuis vendredi 14 octobre, la station Casino, située elle aussi à Pontarlier.

Pour rappel, afin d’éviter les phénomènes d'achats préventifs, "préjudiciables au bon fonctionnement des stations-services", le préfet du Doubs a décidé d'interdire la vente et l'achat de carburant dans tout récipient de type jerrican ou bidon jusqu'au vendredi 21 octobre inclus, sous réserve de prolongation.