EELV Franche-Comté opposé à la création d’une ZAC à Dammartin-Marpain

Porté par la communauté de communes Jura nord, le projet vise à créer une zone d’activités sur 6 hectares. Une aberration pour EELV Franche-Comté qui ne cache pas sa stupéfaction : "Pourquoi artificialiser de nouvelles parcelles, si l’une des préoccupations principales est de respecter le -"zéro artificialisation nette"-, comme l’affirme le dossier, et de protéger une agriculture paysanne et vivrière ?", interroge le parti qui dénonce une "concurrence totalement saugrenues avec Pesmes".

Selon EELV, cette zone serait "vouée à devenir l’une de ces nombreuses zones d’entrepôts et de parkings qui vivotent et se dégradent". Enfin, le parti s’insurge : "Qui est assez inculte ou naïf pour confondre un bassin de rétention d’eaux de ruissellement potentiellement polluées et une zone humide capable d’épurer des eaux pluviales et d’accueillir la vie ?"

