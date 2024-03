Effondrement rue de Vesoul à Besançon : la circulation reste fermée, une deuxième cavité découverte

Organisé chaque année à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, le ”Printemps de l’égalité” est une initiative de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Objectif : valoriser des actions démontrant que l’égalité peut se décliner partout et dans tous les domaines, et d’inciter chacun et chacune à progresser dans son champ d’action et à agir à son niveau.