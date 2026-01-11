Élections municipales 2026 : dépôt des listes en préfecture au plus tard le 26 février

Dans le cadre des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2026, la préfecture du Doubs rappelle que la date limite de dépôt des listes de candidats pour le premier tour est fixée au jeudi 26 février 2026. Dans le Doubs, cette échéance est définie par l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2025, qui précise les dates et modalités des déclarations de candidatures dans le département.

Conformément à l’article 1er de l’arrêté pris par le préfet du Doubs, Rémi Bastille, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Seules peuvent se maintenir au second tour les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour. Les listes ayant obtenu au moins 5 % peuvent fusionner avec une autre liste qualifiée pour le second tour, sous réserve de ne pas se présenter elles-mêmes. En cas de fusion ou de modification, la composition et l’ordre de présentation des candidats peuvent être modifiés. Un candidat ne peut toutefois figurer que sur une seule liste au second tour. Le choix de la liste doit être notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par le responsable de liste du premier tour.

Lieux, dates et horaires de dépôt des candidatures

Les déclarations de candidatures doivent être déposées exclusivement en présentiel et sur rendez-vous, selon l’arrondissement concerné.

Arrondissement de Besançon

Lieu : Préfecture du Doubs, 8 bis rue Charles Nodier à Besançon (salon De Moustier)

Premier tour : du mercredi 11 au mercredi 25 février 2026, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h ; le jeudi 26 février de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Second tour : lundi 16 mars de 13h à 17h et mardi 17 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Rendez-vous à prendre à compter du 12 janvier via le site internet de la préfecture du Doubs.

Arrondissement de Montbéliard

Lieu : Sous-préfecture, 43 avenue du Maréchal Joffre à Montbéliard (salle Jackie Leroux-Heurtaux)

Premier tour : du mercredi 11 au mercredi 25 février 2026, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ; le jeudi 26 février de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Second tour : lundi 16 et mardi 17 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Rendez-vous à compter du 19 janvier, par courriel ou téléphone auprès du secrétariat de la sous-préfecture.

Arrondissement de Pontarlier

Lieu : Sous-préfecture, 7 rue de la République à Pontarlier

Premier tour : du mercredi 11 au jeudi 26 février 2026, de 9h à 18h les mardis et jeudis, et de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h les mercredis et vendredis

Second tour : lundi 16 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 17h ; mardi 17 mars de 9h à 18h

Rendez-vous à prendre à compter du 19 janvier par téléphone auprès du secrétariat du sous-préfet.

Aucun autre mode de dépôt, notamment par voie postale ou électronique, n’est admis.

Pièces à fournir lors du dépôt

Le candidat tête de liste ou son mandataire devra fournir l’ensemble des documents requis, notamment :

les formulaires CERFA en vigueur, complétés et signés en original ;

les pièces justificatives (pièce d’identité, justificatifs de lien avec la commune) ;

pour les communes de plus de 9 000 habitants, le récépissé de déclaration du mandataire financier ;

le cas échéant, un mandat écrit et une pièce d’identité du déposant ;

la liste des candidats au conseil municipal et la liste des candidats au conseil communautaire, dans le respect des règles de parité et de composition prévues par la loi.

Des règles spécifiques s’appliquent aux communes de plus de 1.000 habitants, notamment concernant le nombre de candidats, l’ordre de présentation et l’articulation entre listes municipales et communautaires.

Les formulaires et guides à destination des candidats sont disponibles sur le site internet de la préfecture du Doubs.