Emilie Bellec rejoint l'ESBF

La jeune ailière droite porte déjà une médaille d'or en EHF European League gagnée avec Nantes en 2021 à Baia Mare en Roumanie. Elle se décrit comme une joueuse puissante avec de bonnes qualités de jumps et de duels, qui apporte la combativité et la bonne humeur à un groupe.

''Je suis très heureuse de signer à l’ESBF après les péripéties de cet été.. Ce n’est pas facile de rejoindre une équipe en cours de route, j’espère vite m’intégrer. J’ai hâte d’ouvrir ce nouveau chapitre et de rencontrer les filles, l’encadrement, tous les collaborateurs du club et bien sûr les supporters. A très vite !'' Emilie Bellec

Formée au centre de formation de Nantes, Emilie Bellec a rejoint Le Havre Athletic Club Handball en 2e division pour la saison 2021/2022 puis Saint-Amand Handball en Ligue Butagaz Energie pour la saison 2022/2023. Elle a fait son retour aux Neptunes de Nantes la saison dernière, où elle a retrouvé Jérôme Delarue, alors adjoint d'Helle Thomsen.

'' Tout d’abord j’exprime au nom de notre club, notre tristesse et témoigne de notre soutien aux joueuses, aux entraîneurs, aux divers encadrements sportifs et administratifs des Neptunes de Nantes. Nous sommes heureux d’accueillir Emilie, nous la remercions d’avoir accepté notre proposition et nous la mettrons dans les meilleures conditions pour performer avec les Engagées !'' Daniel Hournon, président de l'ESBF