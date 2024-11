En images - Les illuminations de Noël à Besançon !

C'est l’entreprise Leblanc Illuminations qui a vêtu les principales rues du centre-ville de guirlandes lumineuses éco-responsables ainsi que la façade de l’Hôtel de ville pour un coût global de 216.000€.

Quelques dizaines de mètres plus loin, sur la promenade Granvelle, le marché de Noël a ouvert avec ses chalets de vin de chaud, de spécialités régionales et d’ailleurs à déguster sur place ou à servir pendant les fêtes, ainsi que des idées cadeaux pour petits et grands.

Des chalets gourmands de gaufres, crêpes, churros et de vin chaud sont également installés place du 8 Septembre au pied de l’immense sapin de Noël ainsi que place de Pasteur.