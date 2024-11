Festivités de Noël : quel est le programme à Besançon ?

Le parc à thème ludique et pédagogique Dino-Zoo à Étalans a terminé sa saison 2024 avec une hausse de 11% de sa fréquentation par rapport à 2023, soit 121.000 visiteurs, malgré un contexte économique particulier et une météo capricieuse. Pour 2025, le parc prévoit de nouveaux investissements pour séduire toujours plus petits et grands amateurs de préhistoire et de dinosaures…