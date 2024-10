En panne d'adresse, le BesAC subit un lourd revers à Berck

Nationale 1 : ABBR Berck - BesAC 81-54 (16-11, 23-16, 21-17, 21-10)

Le BesAC avait fini une semaine plus tôt contre Orchies sur un coup d'assommoir. Il a vécu samedi soir un autre moment noir qu'il faudra vite oublier, non sans en avoir tiré les leçons.

Trop tendre en défense, sans adresse de l'autre côté du terrain, le BesAC, déjà mené de 12 longueurs à la pause, a encore encaissé un 8-0 à la sortie des vestiaires et dès lors a navigué dans des eaux agitées pour terminer ce match avec un débours de 25 points.

Les chiffres viennent appuyer les carences bisontines du soir et notamment un pourcentage d'adresse famélique : 30 % d'adresse générale, 37 % à 2 points et surtout 19 % à 3 points avec notamment un 0/9 d'Aaron Falzon pourtant superbe d'efficacité dans ce domaine tout au long de la semaine à l'entraînement, sachant qu'autour de lui, contre Berck, nul autre de ses coéquipiers n'a pu ou su vraiment trouver le déclic derrière l’arc.

Au bout du compte, dans une salle chaude bouillante, le BesAC qui n'a pas mené une seule fois lors de ces quarante minutes, n'a pas non plus remporté un seul des quatre quart-temps.

À l'issue des débats, le coach Laurent Kleefstra dont c'était le retour à Berck qu'il aurait souhaité tout autre, employait le ton des mauvais soirs : "On a perdu le combat défensif. Par ailleurs, l'adresse nous a fuis tout au long du match et n'a jamais voulu nous sourire. Sur la défense de zone en seconde période, on les a sensiblement perturbés, mais jamais suffisamment pour croire pouvoir renverser la vapeur. Il va falloir vite qu'on imprime plus de rythme, plus d'intensité".

Voici donc le BesAC au classement avec un compteur négatif (3 victoires, 4 défaites). Il faudra vite faire en sorte de revenir pour le moins à l’équilibre.

ll en aura l'occasion lors prochain rendez-vous, vendredi 25 octobre à 20h, au Palais des Sports. Ce sera contre LyonSO qui reste sur une facile victoire vendredi contre Charleville (86-65).

Les marqueurs du BesAC : Kovac 15, Jubenot 13, Eliezer-Vanerot 6, Boyer 6, Pouye 4, Falzon 4, Magassa 2, Saounera 2, Djedje 2.

(Communiqué)