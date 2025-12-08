“Énergie moins chère ensemble” : une offre énergétique négociée par l’UFC Que choisir

Jusqu’au 20 décembre 2025, il est possible de bénéficier de l’offre énergétique négociée par l’UFC que Choisir dans le cadre de la campagne "Énergie moins chère ensemble". Zoom sur ce dispositif avec Benjamin Capelli, juriste pour l’UFC Que choisir Doubs - Territoire de Belfort à Besançon.

Face aux factures d’énergie qui ne cessent d’augmenter d’année en année, l’UFC Que choisir a lancé une nouvelle fois l'opération " Énergie moins chère ensemble". Objectif ? Réduire ses dépenses avec un contrat d’électricité le moins cher possible hors taxe.

Pour cela, l’association a lancé un appel à d'offres auquel plusieurs fournisseurs d’énergie ont répondu. C’est finalement "Octopus Energy" qui s’est une nouvelle fois démarqué. "Il est 21,1 % moins cher par rapport au tarif réglementé, et cela, pendant deux ans", nous explique Benjamin Capelli, juriste pour l’UFC Que choisir Doubs - Territoire de Belfort à Besançon.

Comment en bénéficier ?

Il suffit de se rendre sur le site internet de l'UFC. Les internautes seront dirigés sur la page du fournisseur "Octopus Energy" et de remplir la demande. "C’est toujours le nouveau fournisseur qui s’occupe de résilier le précédent", prévient Benjamin qui précise que ce changement n’impactera en rien les clients sur leur arrivée en électricité "les tuyaux sont les mêmes pour tout me monde", sourit le juriste.

Remarque : attention toutefois, l’offre négociée par l’UFC n’est ouverte qu’à 150.000 souscripteurs (109.000 étaient déjà inscrits en date du 4 décembre) et jusqu’au 20 décembre.

Pour celles et ceux qui aimeraient comparer eux-mêmes les différents fournisseurs d’énergie, il est possible de le faire le site de l’UFC.