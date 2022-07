Enquête faune : tentez de localiser le ver luisant

Si les populations semblent avoir régressé au cours des dernières décennies, ce constat reste encore à confirmer, et c’est pourquoi, le Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des Invertébrés, l’Office pour les Insectes et leur environnement de Franche-Comté et la Société d’histoire naturelle d’Autun - Observatoire de la faune de Bourgogne continuent d’animer chaque année une enquête participative invitant le grand public à signaler toutes les observations de vers luisants rencontrés sur le territoire jusqu’au 31 août

Qui sont-ils ?

Ce sont les femelles que l’on repère dans la nuit grâce à la petite lumière verte qu’elles émettent pour attirer les mâles. En effet, chez cette espèce, la femelle ne possède pas d’ailes et doit donc adapter sa stratégie pour attirer à elles les mâles qui eux sont ailés.

Bien qu’on l’appelle « ver » luisant, il s’agit bien d’un insecte de la famille des Lampyridés et appartenant à l’ordre des coléoptères, comme les coccinelles et les scarabées. Alliés des jardiniers, ils sont les prédateurs des limaces et autres escargots. Leur disparition peut d’ailleurs s’expliquer par l’utilisation croissante de produits phytosanitaires détruisant leurs proies, mais aussi par l’éclairage nocturne permanent et bien sûr l’artificialisation croissante des sols.

D’autres insectes, plus rares, comme la Luciole à ailes courtes (Phosphaenushemipterus) émettent-elles aussi de la lumière, mais d'intensité beaucoup plus faible que chez les vers luisants.

Comment participer ?

Il est possible de transmettre très simplement ses observations grâce à un formulaire accessible en ligne. Côté Bourgogne, rendez-vous sur le site https://www.shna-ofab.fr/. Côté Franche-Comté, rendez-vous sur le site www.cbnfc-ori.org. Ajoutez une photo afin de faciliter la validation de la donnée.