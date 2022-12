ESBF : Audrey Dembele quittera Besançon à l’issue de la saison

Arrivée de Metz Handball en prêt en juillet 2021, après deux saisons au centre de formation et la signature de son premier contrat professionnel avec ce dernier, Audrey Dembele et les clubs messin et bisontin avaient trouvé un accord pour prolonger d’une deuxième saison son prêt. Alors qu’elle honore sa deuxième saison au sein du club de l’ESBF, la joueuse quittera Besançon à l’issue de la saison pour rejoindre une autre équipe du championnat de France.

En 2019, alors qu’elle était considérée comme un grand espoir du handball féminin, Sébastien Mizoule n’avait pas pu faire venir l’arrière gauche au centre de formation de Besançon, puisque l’actuelle n°75 bisontine avait choisi celui de Metz. Lors de sa prise de poste d’entraîneur principal, il n’avait pas abandonné l’idée et avait glissé l’idée d’un prêt aux dirigeants de Metz, solution offrant un temps de jeu plus conséquent à la jeune messine, victime de la forte concurrence sur son poste. L’entraîneur ne s’était pas trompé, et avait été séduit par les qualités sportives d’Audrey mais aussi par sa personnalité et ses valeurs de travail.

"Audrey va nous quitter après un prêt de deux ans de la part de Metz Handball, que je remercie encore. En la faisant venir à Besançon je lui avais promis qu’elle franchirait des étapes en jouant en Ligue Féminine de Handball et en continuant sa formation. On peut dire qu’aujourd’hui que la mission a été remplie, même si il lui reste encore du chemin. Audrey a le potentiel pour devenir une joueuse internationale de très haut niveau, c’est tout le malheur que je le lui souhaite." - Sébastien Mizoule

Soucieux de pouvoir l’emmener aux portes de l’équipe de France, sa volonté était accomplie en 2022. Le sélectionneur Olivier Krumbholz, suivant de près ses performances depuis son arrivée à Besançon en 2021, l’a sélectionnée pour la préparation à l’Euro 2022 en octobre dernier, qu’elle a pu disputer pour sa première compétition officielle avec l’Équipe de France A.

"Le club de l’ESBF m’a beaucoup apporté durant ces deux saisons. Il m’a permis de pouvoir m’exprimer sur le terrain, de faire de très belles rencontres, de vivres de très belles expériences et de remplir de nombreux objectifs. Je remercie le staff, les partenaires, les bénévoles, les dirigeants et les filles de m’avoir encouragée et soutenue ces deux années. J’espère que l ‘on ira loin dans l’aventure européenne et que l’on saura aller chercher les victoires en Ligue Butagaz Energie, j’en suis convaincue !" - Audrey Dembele

L’ensemble du club est "fier d’avoir pu accompagner Audrey Dembele dans ses deux premières années du monde handballistique professionnel et de lui avoir ouvert les portes de l’équipe de France. Nul doute qu’elle continuera à progresser et à devenir une très grande joueuse de handball. Nous lui souhaitons plein de réussite dans son nouveau club dès la saison prochaine".

(Communiqué)