ESBF : Emma Reygrobellet intègre le centre de formation

Apre?s avoir de?bute? le handball a? l’a?ge de 9 ans a? Saint-Claude, joué a? Chaux des Pre?s avec Lons-le-Saunier en -18 National puis a? Sao?ne Mamirolle en Nationale 2, Emma n’avait pas eu l’opportunite? d’inte?grer un centre de formation. Depuis trois ans, elle avait rejoint le club de Palente pour e?voluer en Nationale 1 puis en Division 2. À partir de juillet 2023, la jeune joueuse rejoindra les ailières gauches bisontines, Kiara Tshimanga et Suzanne Wajoka.

Joueuse rapide et performante, ses objectifs premiers a ont toujours e?te? la progression et la performance. Son entre?e au centre de formation lui permettra de poursuivre son souhait de de?crocher un premier contrat professionnel. Après avoir effectue? plusieurs stages nationaux avec l’e?quipe de France Jeunes et connu sa premie?re se?lection en U18 France a? Apt sur la Co?te d’Azur, cette joueuse d'origine jurassienne a conscience du travail qu’il faut fournir pour atteindre le plus haut-niveau.