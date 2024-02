ESBF : Tonje Lerstad prolonge son contrat de deux ans dans les cages bisontines

Pour sa première expérience à l’étranger, elle avait choisi de rejoindre la France et l’ESBF en juillet 2022. La gardienne de but norvégienne (internationale jeunes, juniors et seniors) a fait le choix de prolonger l’aventure pour deux saisons supplémentaires à Besançon.

Si le club a admis que la gardienne devait encore "passer un cap dans sa régularité", Tonje Lerstad n’en reste pas moins une "gardienne explosive et pétillante". Affirmant se sentir très bien dans la capitale comtoise, le choix de la prolongation a apparemment été facile pour la Norvégienne qui dit adorer "la ville, le club, ses coéquipières et l’ambiance du palais des Sports".