ESBF : un premier contra professionnel pour Prunelle Kingue

Celle qui a acquis beaucoup d’armes durant ses deux premières années de centre de formation est désormais "prête à passer un nouveau cap dans sa carrière, tout en sachant qu’elle a encore une grande marge de progression" a estimé l’ESBF.

La joueuse dispose des qualités enviées par le club : "tireuse de loin et joueuse de vitesse". Considérée par le club comme un "véritable espoir du handball français", la joueuse compte à son palmarès déjà deux médailles d’or au FOJE et à l’Euro 2023 avec l’équipe de France Jeunes U18, décrochées avant son arrivée à Besançon. Elle a aussi pris part l’été dernier au Mondial U18, où les Bleuettes se sont classées à la quatrième place. Prunelle disputera enfin cet été l’Euro 2025 avec l’équipe de France U20 au Monténégro.

"Je suis content que le club me fasse confiance pour la suite de mon aventure à l’ESBF !" - Prunelle Kingue, arrière gauche de l’ESBF.

"Je suis très heureux de la signature de Prunelle, qui évolue rapidement depuis qu’elle est à l’ESBF. Elle mérite qu’on lui fasse confiance et ce premier contrat professionnelle en est la preuve. Elle est amenée à avoir de plus en plus de responsabilité dans l’équipe. On compte sur elle pour l’avenir du club ! Je souligne et valorise également le travail effectué au sein du centre de formation du club." - Jérôme Delarue, entraîneur de l’ESBF.