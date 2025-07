Mode été 2025 - Les tendances lunettes de soleil selon trois opticiens bisontins...

Nous sommes allés à la rencontre de trois opticiens indépendants de Besançon pour connaître les tendances de cet été 2025. Syl’optic, Jimmy Dubois et Hédou Opticiens se sont prêtés au jeu et proposent leurs recommandations pour être au top !

Tous les modèles proposés par les opticiens et évoqués dans l'article sont dans le diasporama.

Du côté de la mode féminine, Jimmy Dubois présente ses classiques. La tendance forte chez les femmes, selon lui, ce sont les formes allongées, ovales ou rectangulaires. La largeur au niveau des branches est également très prisée. La marque référence dans sa boutique est Céline.

Chez Hédou Opticien, on confirme l’idée que "l’oversize" est très recherchée et fonctionne bien chez les femmes. Rachel nous propose des lunettes composées des montures transparentes et colorées. On retrouve également ici la forme ovale. Cependant, Rachel invite les femmes à essayer des modèles de formes différentes de l’habitude. “Chez Hédou, on ne se cantonne pas à la mode, on explore des styles différents”, nous dit-elle.

Le coup de cœur des modèles femmes nous vient de chez Syl’optic. Une collaboration avec la tatoueuse Tanagra. L’artiste a dessiné le modèle ainsi que les motifs à l’intérieur de la monture. Le collage et le montage de la lunette sont faits à Oyonnax. Cette fois-ci, le modèle n’est pas ovale : ce sont des lunettes plus en relief, avec des modèles atypiques.

Les trois opticiens se mettent d’accord sur une mode des montures épaisses. Chez certains, ce sont les lunettes ovales qui sont recommandées, avec des verres qui peuvent être transparents. Cet été, les couleurs vives pourront sans problème être de sortie.

Du côté de la mode masculine, Jimmy Dubois met en avant la tendance des verres colorés, notamment bleutés. Il explique que cette couleur donne souvent cet air “lunettes de début de soirée” qui fonctionne très bien en été. Il conseille des branches relativement fines. Pour ça, il conseille la marque Brett, une marque originaire de Lons-le-Saunier. Les branches sont fines car ces lunettes sont faites pour que les motards les portent dans leurs casques.

Chez Hédou, Lionel joue la carte de l’élégance et de la subtilité. Il rejoint Jimmy Dubois sur les branches fines et les lunettes bleutées. Le coup de cœur des lunettes hommes se trouve dans leur boutique : des lunettes de la marque Eyevan, une marque Japonaise considérée comme la première marque de lunettes de mode au Japon. Lionel décrit ce modèle comme assez vintage et minimaliste. Le travail du détail y est remarquable, tout est travaillé au laser.

Anne de chez Syl’optic rejoint ses confrères sur le succès des verres bleutés. Cependant, son choix s’arrêtera sur les lunettes de sport. Elle conseille la marque jurassienne Julbo. Des lunettes de sport très pratiques et réglables à la vue, ce qui n’est pas spécialement commun pour ce genre de lunettes.

Les trois opticiens rappellent que les verres bleutés deviennent un incontournable chez les hommes. Les branches fines, élégantes et pratiques sont à prioriser. Les montures transparentes sont également une bonne option. Sans oublier la lunette de sport qui reste un indémodable.

Pour les plus petits...

Enfin, du côté des enfants, il faut sortir de l’objectif esthétique : ce sont solidité et souplesse qui font foi. Les plus jeunes, avec leur tendance destructrice (n'est-ce pas ?), ont besoin de montures robustes, capables de résister à la fureur des petits.

Chez Hédou, on nous présente une marque française, Isipizi. “C’est le dacia de la lunette”, ironise Lionel. Des montures souples, presque contorsionnistes, conçues pour les enfants.

Du côté de chez Syl’optic, on confirme ce besoin de robustesse. Anne choisit Ki et La, une marque spécialisée dans la protection solaire des enfants. Également en mode "made in France".

Jimmy Dubois apporte une autre approche pour les enfants. Il indique que, certes le côté pratique d’une paire de lunettes est important, mais ce qui prime pour les plus petits, c’est une grande couverture. La protection est plus importante que le style, surtout pour les enfants, qui ont des yeux très fragiles. Il opte donc pour une lunette sportive, “similaire à la lunette de sport de papa et maman”. Pas de modèle précis, simplement des verres qui protégeront bien les yeux des enfants.

Pour les enfants, ce sont robustesse et souplesse qui sont à prioriser. Attention cependant à ne pas négliger la protection des yeux des petits.

