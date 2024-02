Face à Rennes, le FCSM veut s’autoriser à rêver encore un peu

Le FC Sochaux-Montbéliard s’apprête à disputer ce soir au stade Bonal, ce qu’il y a encore quelques mois personne n’aurait cru possible, un 8e de finale de coupe de France face à Rennes après avoir déjà éliminé deux équipes de ligue 1 de la compétition. Devant 20.000 supporters, les Jaune & Bleus tenteront ce mardi 6 février 2024 de créer un nouvel exploit sans toutefois oublier que leur priorité de la saison reste le championnat.

8e de finale de coupe de France : FCSM - Rennes, mardi 6 février 2024 à 20h45 au stade Bonal

Que le résultat soit bon ou mauvais à l’issue du match de ce soir, une chose est certaine, le parcours du FCSM en coupe de France est déjà en soi une très belle performance. Mais la coupe de France a cette particularité que chacun veut croire en sa magie le plus longtemps possible… C’est d’ailleurs dans cette optique qu’ils seront 20.000 ce soir dans les travées de Bonal, avec pour ambition, à peine dissimulée, de voir les Sochaliens franchir un nouveau palier de la compétition et ainsi créer un nouvel exploit.

S’il reste comme toujours mesuré dans ses propos, Oswald Tanchot n’interdit pas à son équipe de rêver : "on va essayer de les mettre en difficulté mais on sait qu’en face il y a un adversaire". Pour cela le coach sochalien a insisté sur la nécessité d’avoir "les mêmes valeurs de courage qu’aux tours précédents en coupe de France et l’envie de faire du jeu" même si le technicien ne cache pas que le match contre Goal FC samedi est déjà dans un coin de la tête.

"Personne ne nous attendait à ce niveau en coupe"

Ce soir il faudra donc éviter les regrets quelle que soit l’issue du match car quitte à être sorti de la compétition, cela devra dans tous les cas se faire avec la manière pour le coach sochalien : "on doit avoir une notion d’orgueil. On n’a pas souffert tous ces matchs-là pour s’arrêter comme ça, on va lutter tout ce qu’on peut".

Conscients de l’enjeu mais surtout de la montagne qui se dresse en face d’eux, les Sochaliens, à l’image de Roli Pereira de Sa avoue éprouver "de la confiance car on a sorti deux équipes de ligue 1" mais reconnaît également "que ça va être dur" car "Rennes est une grosse équipe". Bien que 9e au classement de L1, les Bretons restent sur six victoires d'affilées toutes compétitions confondues, dont l'élimination récente de Marseille en coupe de France, et s'apprêtent à aller défier l'AC Milan d'ici une dizaine de jours en ligue Europa.

Le FCSM n’a donc rien à perdre d’autant plus qu’il n’a jamais caché que sa priorité de la saison restait le championnat : "notre objectif c’est le championnat qui reste le plus important pour nous, la coupe c’est du bonus" a conclu le milieu offensif. Reste que personne ne dirait non à un quart de finale...