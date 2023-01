FC Sochaux-Montbéliard : une réaction attendue à Saint-Étienne

Mécontent de la prestation de son groupe face à Caen lors de la dernière journée de championnat (défaite 2-1), Olivier Guégan assure que depuis, "une mise au point a été faite et elle était importante". À voir maintenant si elle a été comprise par l’ensemble du groupe sochalien dès la rencontre à Saint-Étienne, ce samedi 28 janvier.

La défaite à Caen n’est visiblement pas encore bien digérée par le coach sochalien et il y a de quoi. Après trois défaites consécutives, il est temps pour les Jaune et Bleu de réagir et d’afficher pleinement leur ambition de jouer la montée.

Cela passe donc par une victoire à Saint-Étienne, 18e du classement. Pourtant les Verts vont mieux depuis quelques journées et restent sur deux victoires consécutives face à Laval et Niort. Les Stéphanois se sont également renforcés avec les arrivées de cinq nouvelles recrues dont Gaëtan Charbonnier en décembre dernier. De quoi réchauffer un peu le chaudron du stade Geoffroy Guichard. Olivier Guégan l’a d’ailleurs rappelé, "c’est une nouvelle équipe par rapport à celle qu’on a jouée au match aller" (victoire 2-1).

En conférence de presse, Moussa Doumbia s’est pourtant montré confiant, "on va à Saint-Étienne pour réussir un bon résultat et nous relancer comme on l’avait fait à Pau en début de saison".

Les Sochaliens pourront d’ailleurs compter sur leur nouvelle recrue, Jodel Dossou, qui sera dans le groupe à Saint-Étienne. "Il a envie d’écrire son histoire avec notre maillot et connaît la ligue 2" a déclaré le coach sochalien. Il ne lui reste désormais plus qu’a connaître la victoire avec les Jaune et Bleu.